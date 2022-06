03 czerwca 2022, 20:13

Przedsiębiorcy kontra mafiozi. W Foggii panowała zmowa milczenia, ale to się zmienia

Mafia we Włoszech ciągle dość prężnie działa, jak w mieście Foggia w regionie Apulia na południu kraju. Na początku roku doszło tam do serii ataków. Dzień po dniu podkładano ogień i bomby. Nikt nie zginął, ale zapanował strach. Tropy prowadzą do mafii, która w ten sposób miała grozić mieszkańcom, bo nie chcieli płacić haraczu. Materiał telewizji CNN.