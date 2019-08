Szkolenia żołnierzy, kopalnie diamentów i lekcje języka. "Rosjanie wracają do Afryki"

Nie mają wielkich pieniędzy, ani wsparcia znanej wytwórni. Mają za to smartfony i mnóstwo pasji. To wystarcza, by tworzyć małe filmowe dzieła sztuki. Młodzi filmowcy z Nigerii swoimi produkcjami mogliby wpędzić w kompleksy niejednego twórcę z Zachodu. Tym bardziej, że mimo regularnych kłopotów z internetem czy dostępem do prądu, wychodzi im to doskonale. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

»