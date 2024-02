Żyją z ciągłym bólem. Lekarze pokazali, jak mogą pomóc pacjentom

Życie z ciągłym, potwornym bólem jest trudne do wyobrażenia, ale dla niektórych jest to smutna codzienność. Na szczęście lekarze wiedzą, jak cierpiącym pacjentom pomagać. W Polsce mamy jednak w tej kwestii sporo do zrobienia.

Pana Waldemara Czajkowskiego dwa lata temu zaatakował półpasiec oczny. Choroba wirusowa jest już wyleczona, ale został po niej straszliwy ból. Jak mówi pan Waldemar - jakby mu ktoś lewą stronę twarzy codziennie przypalał rozgrzanym żelazem. - Nie chcę dużo. Chcę jeden dzień zasnąć bez bólu, spać bez bólu, obudzić się bez bólu i przejść jeden cały dzień bez bólu - przyznaje mężczyzna.

Lekarze obiecali pacjentowi, że w końcu po dwóch latach cierpienia tak się stanie. Wszczepili mu stymulator przeciwbólowy ze specjalnymi zaczepami, aby elektroda nie przesuwała się.

Na stół operacyjny trafił też Zbigniew Napierała, który walczy z przeszywającym bólem nerwu kulszowego od uda do stopy. Siedem lat temu przeszedł operację. Zostały po niej w kanale kręgowym mikroskopijne blizny, które zaczęły uciskać na nerwy. - Po stabilizacji odcinka lędźwiowego kręgosłupa. To jest ból tak potężny, że nie można go zatrzymać dostępnymi środkami - mówi pan Zbigniew.

Lekarze wszczepili mu pompę morfinową. Podaje ona lek, który może przynieść ulgę wielu pacjentom. - To są pacjenci z bólem przewlekłym, z bólem nie poddającym się leczeniu farmakologicznemu. Najczęściej też pacjenci, którzy nie reagują na leczenie stymulatorami - wyjaśnia profesor Jarosław Maciaczyk, kierownik Katedry Neurochirurgii Stereotaktycznej i Funkcjonalnej na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn. - Jest to terapia nierefundowana niestety w Polsce. Natomiast jest to terapia standardowo używana w innych krajach zagranicznych do leczenia bólu nowotworowego chociażby - dodaje Bartosz Czapski z Kliniki Neurochirurgii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie.

Wiele do zrobienia

Stymulatory przeciwbólowe są w Polsce refundowane, ale bardzo mało się ich wszczepia. W Stanach Zjednoczonych w 2023 roku przeprowadzono 50 tysięcy takich implantacji. W Niemczech - dwa razy większych od Polski - 4000. W Polsce zaledwie 500. W tej sprawie mamy wiele do zrobienia. Dlatego Państwowy Instytut Medyczny uruchomił od 2024 roku ogólnopolską poradnię przeciwbólową. - Dopiero od początku roku wdrożyliśmy, z pozwoleniem Narodowego Funduszu Zdrowia. Myślę, że dosyć spore kolejki będą, no bo ten problem jest olbrzymi - zaznacza doktor Artur Zaczyński, neurochirurg i wicedyrektor do spraw medycznych Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie.

Źródło: Fakty TVN