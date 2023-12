Żyją w trudnych warunkach, na jedzenie zostaje im 300 złotych. Pani Wanda z córką czekają na Szlachetną Paczkę

Pani Wanda sama opiekuje się 45-letnią córką z niepełnosprawnością. Dorabianie nie wchodzi w grę, a to, co dostają od państwa, jest niewystarczające. Zostaje im 300 złotych miesięcznie na jedzenie. - Przeważnie wędlinę muszę dla niej kupować, a tak to jakoś daję radę. No niestety, muszę - mówi pani Wanda.

3 procent osób nie może sobie pozwolić na zakup chleba, warzyw czy mąki. Co dziesiątego Polaka nie stać, żeby pójść na lody, a dla prawie połowy zjedzenie obiadu w restauracji jest czymś nieosiągalnym. To jednak nie wszystko. - 8 procent Polaków nie stać na to, żeby wykupić leki na receptę. Połowa Polaków nie jest w stanie pójść prywatnie do lekarza - wskazuje Magda Łukasik, socjolożka, współautorka "Raportu o biedzie 2023". - W ostatnim czasie wszystkie ceny poszły znacznie do góry, co wiąże się z tym, że coraz więcej zgłoszeń rodzin wpływa do nas - informuje Julia Hermanowicz, koordynatorka akcji Szlachetna Paczka w Białymstoku.