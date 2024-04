Zostali pokrzywdzeni w programie ministra Czarnka. "Nie ma możliwości naprawienia niesprawiedliwości"

Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami bardzo liczyli na to, że ukochana przez nich placówka dostanie ministerialne wsparcie. - Takie miejsca powinny być wspierane przez państwo - komentuje Anna Tymińska, mama Wojtka. - Taką naszą troską jest, co dalej. Czy będą kolejne lata możliwości zaopiekowania się dzieckiem? - pyta Artur Maździarz, ojciec Łucji.

Program "Willa plus" dał nadzieję potrzebującym. Nie sfinansował organizacji, które sam pozytywnie ocenił

Czy ministerstwo przekaże obiecane przez Czarnka pieniądze?

Ministerstwo Edukacji prowadzi kontrolę beneficjentów "willi plus". Pytamy, czy ma również zamiar przyjrzeć się organizacjom, których wnioski oceniono pozytywnie, ale minister Czarnek pieniędzy im nie dał. - Musielibyśmy ogłosić inny konkurs, bo nie ma powrotu do tamtego konkursu. Nie ma możliwości naprawienia niesprawiedliwości - odpowiada Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji narodowej z Koalicji Obywatelskiej. Zapytana, czy ministerstwo ogłosi nowy konkurs, odpowiada: - Musielibyśmy mieć środki.

Ministerstwo Edukacji Narodowej tłumaczy, że pieniądze, które zostały i zostaną zwrócone z "willi plus" - ze względu na nieprawidłowości – nie trafiają do budżetu ministerstwa, tylko do budżetu państwa.

Wśród beneficjentów były organizacje, które zostały ocenione negatywnie.

Zapytaliśmy wiceministrę edukacji narodowej, czy nie chciałaby spróbować wyjść z inicjatywą, być może zadośćuczynienia tym poszkodowanym organizacjom. - Nie ma jak. Dlatego, że to po pierwsze nie jest tak, że to jest jedna organizacja - mówi Lubnauer. - To jest przykre i jest to niezrozumiałe - komentuje Żaneta Rachwaniec, prezeska Fundacji "Po Skrzydła". Ta fundacja z Sosnowca, zajmująca się przede wszystkim pomocą psychologiczną prosiła o 88 tysięcy złotych. Była pozytywna opinia, ale pieniędzy nie przyznano. Fundacja chciała za nie wyposażyć między innymi salę do terapii integracji sensorycznej. - Niestety tego celu nie udało się zrealizować - mówi Rachwaniec.