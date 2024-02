Znani działacze PiS mają kandydować w eurowyborach. "To na pewno nie zatrzyma polskich służb"

Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Liczba mandatów jest jednak ograniczona, a na listach Prawa i Sprawiedliwości robi się tłok. Według nieoficjalnych informacji kandydować mają Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, ale też Przemysław Czarnek, Ryszard Terlecki, Marek Kuchciński czy Daniel Obajtek.

Tracąc miejsca w Sejmie, stracili także immunitety. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie są już posłami, ale lada chwila mogą zostać europosłami. Rządowa większość mówi o ucieczce, oceniając najnowsze nieoficjalne informacje dotyczące tego, że obaj skazani za przekroczenie uprawień byli ministrowie chcą znaleźć się na listach PiS-u do Parlamentu Europejskiego. W tym czasie w Polsce może na nich czekać kilka ważnych spraw do wyjaśnienia.

Mariusz Kamiński miałby być jedynką PiS-u na liście z Lublina, a Maciej Wąsik - z Radomia lub okręgu podwarszawskiego. Ostateczną decyzję ma podjąć prezes Jarosław Kaczyński. - Parlament Europejski nie jest, i chcę to powiedzieć jasno kolegom z PiS-u, przytułkiem dla przestępców - komentuje Marcin Bosacki, poseł Koalicji Obywatelskiej.

Kamiński i Wąsik zostali skazani prawomocnym wyrokiem, a ich mandaty polskich posłów wygasły. Obaj trafili do więzienia, ale ułaskawił ich prezydent. Tym samym ich wyroki zostały zatarte, więc mogą startować w eurowyborach.

To samo powtarza była premier i obecna europosłanka, ale Beata Szydło sama sobie zaprzecza, bo przyznaje, że ona kandydatką już jest. - W tej chwili będę startować do Parlamentu Europejskiego - mówiła Szydło w Radiu Zet.

Sikorski o sprawie Kamińskiego i Wąsika: ja partnerom zagranicznym tłumaczę, co ci dżentelmeni zrobili

Lista nazwisk wydłuża się

Kamiński i Wąsik to nie jedyne nazwiska, które już bardzo głośno przewijają się na politycznej giełdzie kandydatów PiS-u do Brukseli. Mówi się już nawet o prawdziwym exodusie znanych partyjnych działaczy. Jedynką w Warszawie ma być Małgorzata Gosiewska, kandydować mają też Ryszard Terlecki, Przemysław Czarnek, Marek Kuchciński czy Zbigniew Ziobro.

- To na pewno nie zatrzyma polskich służb przed dociekaniem prawdy i szukaniem odpowiedzi na pytania - zapewnia Urszula Pasławska, posłanka Trzeciej Drogi.

Prawdziwym zaskoczeniem ma być kandydatura PiS na Podkarpaciu, bo tam jednym z liderów listy ma być odchodzący właśnie z Orlenu Daniel Obajtek. - Ja wszystkich uspokoję. To, co nawyprawiał Obajtek w Polsce, będzie rozliczane, będzie sprawdzane i żaden europarlament go nie uchroni - deklaruje Agnieszka Pomaska, posłanka Platformy Obywatelskiej.