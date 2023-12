Zmiany w TVP zostaną opóźnione? "Media publiczne muszą zostać oczyszczone z funkcjonariuszy politycznych"

To Bartłomiej Sienkiewicz - jak zapowiedział Donald Tusk - będzie odpowiedzialny za "przywrócenie tych mediów Polkom i Polakom". - Decyzja zapadła 15 października i to jest tylko kwestia przesunięcia może o kilka godzin, może o kilka dni, odzyskania mediów publicznych przez obywateli - mówi Marek Rutka, członek Rady Mediów Narodowych z ramienia Nowej Lewicy.

Ale powstrzymać zmiany w TVP próbuje się nie tylko przez demonstracje. Prezes TVP miał powołać tak zwanego prokurenta. - To była próba takiego zablokowania zmian, że gdyby został zawieszony czy odwołany prezes, to zostaje prokurent - wyjaśnia Juliusz Braun, były przewodniczący KRRiT. Ale - jak zwraca uwagę Tadeusz Kowalski z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - nie jest to ruch nie do przeskoczenia. - Z chwilą powołania kuratora na przykład dla spółki - ta prokura automatycznie wygasa. Również powołanie likwidatora oznaczałoby, że może on wycofać pełnomocnictwo - mówi profesor Tadeusz Kowalski.