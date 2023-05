Złote algi w Kanale Gliwickim. Eksperci alarmują, że katastrofa na Odrze może się powtórzyć

Ryby nie ostrzegą, bo w Kanale Gliwickim, który wpływa do Odry, zeszłorocznej katastrofy nie przeżyła prawie żadna. Sonar pana Grzegorza nie wykrywa życia, w miejscu, z którego on żyje. Po Kanale Gliwickim i po Odrze pływa codziennie, ale nie odważyłby się wejść do wody. Jak mówi, w kwietniu przeraził się tym, co zobaczył.