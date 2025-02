Zbliża się rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Muzeum POLIN szuka wolontariuszy

Zgłaszać można się jeszcze do poniedziałku. Chodzi o akcję "Żonkile". 19 kwietnia, w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, wolontariusze będą wręczać warszawiakom papierowe kwiaty i informować o wydarzeniach sprzed lat.

- Coraz więcej ludzi w Warszawie wie o akcji, zdaje sobie sprawę, po co ona jest - ocenia Marlena Bułanow, wolontariuszka i koordynatorka akcji "Żonkile".

Dla Marleny będzie to ósma akcja "Żonkile". Dla pana Zygmunta - piąta. - Przede wszystkim pamięć. Że pamiętamy o tych ludziach, o tej społeczności, o tej tragedii - mówi Zygmunt Manikowski, wolontariusz i koordynator akcji "Żonkile".

"To jest chyba najcenniejsze, że na ulicy możemy porozmawiać o historii"

- To jest chyba najcenniejsze, że na ulicy możemy porozmawiać o historii - mówi Marlena Bułanow.

- To jest historia naszego miasta, naszego kraju - wskazuje prof. Dariusz Stola, były dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich "POLIN", historyk i również wolontariusz. Przypomina o tym, co wydarzyło się blisko 82 lata temu.

Jak zostać wolontariuszem?

Schwytanych Żydów Niemcy zabijali lub wywozili do obozów. Nielicznym udało się wydostać kanałami z płonącego getta. Żebyśmy nigdy o nich nie zapomnieli - także w tym roku - na ulicach Warszawy będą rozdawane papierowe żółte kwiaty.

To już ostatni moment, żeby zostać wolontariuszem akcji "Żonkile". Zgłoszenia są przyjmowane do 17 lutego. Wystarczy mieć tylko skończone 18 lat.

Formularz znajdziemy w internecie . Do rozdania jest 350 tysięcy żonkili. Z Muzeum POLIN płynie gorąca prośba i zachęta, żeby się zgłaszać.

- Ten rok jest wyjątkowo trudny. 19 kwietnia to Wielka Sobota, więc część ludzi jest pochłonięta przygotowaniami do świąt. To jest też przedostatni dzień żydowskiego święta Pesach - zauważa Zofia Bojańczyk, koordynatorka akcji "Żonkile" Muzeum Historii Żydów Polskich "POLIN".