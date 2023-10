Zbigniew Rau był nieobecny na ważnym spotkaniu w Kijowie, za to zakłócał spotkanie z wyborcami w Łodzi

czytaj dalej

Każdy sposób, by zachęcić kobiety do badań onkologicznych, jest nie do przecenienia. Ten jest wyjątkowy - to pokaz mody i koncert z udziałem modelek, które leczą się onkologicznie. Fundacja La Vie La Vie chce "odczarować raka", pokazać, że można normalnie żyć w trakcie choroby i terapii.