Zastępca Adama Bodnara nagrywał go w Prokuraturze Krajowej. "Sytuacja żenująca, wstydliwa"

Prawo i Sprawiedliwość, przed oddaniem władzy, chciało uniemożliwić zmiany w prokuraturze ewentualnym następcom. Tak, by w razie przegranych wyborów nie można było odwołać Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego, który jest kolegą Zbigniewa Ziobry i kiedyś dostał się do Sejmu z list PiS-u. Jego nowy szef - Prokurator Generalny - zgodnie z ustawą nie może zmienić swojego zastępcy bez zgody prezydenta. - Jakby prezydent Stanów Zjednoczonych przekazał swoje uprawnienia pani wiceprezydent, a on sam nie miał nic do powiedzenia. To jest oczywiście niekonstytucyjne - ocenia Zbigniew Ćwiąkalski, były minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny.

Adam Bodnar w piatek opublikował oświadczenie , w którym poinformował, że "przywrócenie go (Barskiego - przyp. red.) do służby czynnej w dniu 16 lutego 2022 przez poprzedniego Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywoływało skutków prawnych. Zastosowano bowiem przepis ustawy, który już nie obowiązywał". Dodatkowo minister sprawiedliwości opublikował także trzy opinie prawne potwierdzające legalność tego stwierdzenia.

Dwie strony sporu

Adam Bodnar uznał, że jeżeli Prokurator Krajowy i kolega Zbigniewa Ziobry został powołany do służby czynnej z użyciem przepisu, który nie obowiązywał, to Dariusz Barski pozostaje ciągle w stanie spoczynku, więc nie jest konieczna zgoda prezydenta na powołanie Jacka Bilewiczna na pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego.

- Chcę, żebyśmy uznali, że jeśli ktoś mówi o sobie, że jest nadal Prokuratorem Krajowym, mimo decyzji Prokuratora Generalnego, to to nie jest tak, że on nadal jest. Nie, on nie jest - mówi o całej sytuacji Donald Tusk. - Ja wolałbym poszukać z panem prezydentem tej przestrzeni wspólnej, ale też nie będę zapominał, że to pan prezydent jest sprawcą tego zamieszania konstytucyjnego, ustrojowego i sądowego. Rok 2015, 2016, 2017 to są decyzje wspólne pana Kaczyńskiego i pana prezydenta Dudy - dodaje szef rządu.