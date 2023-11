Zarejestrował się jako dawca szpiku, uratował życie pacjentowi z USA. "Nic nie dałem. Co zyskałem? Rodzinę w Stanach"

Brian z Colorado i Maciej z Pruszkowa są jak dwie krople wody - genetycznie. Gdy Brian zachorował na nowotwór krwi, to Maciej uratował mu życie. - Wcześniej nikt nie mógł zostać moim dawcą. Moi bracia, kuzyni. Z nikim, kogo testowano, nie miałem zgodności - mówi Brian Howard. Wcześniej pan Maciej, szef kuchni, zarejestrował sie w Fundacji DKMS jako dawca szpiku. Po jakimś czasie odebrał telefon, że ktoś go potrzebuje.

Kolejne "narodziny"

Brian jest w formie rewelacyjnej. To jego szóste - ponowne - urodziny, czyli rocznica udanego przeszczepu. Świętuje ją w Polsce z żoną, Fundacją DKMS i Maciejem. - Brian dostał druga szansę. Możemy być razem, nie straciliśmy go - podkreśla Madeline Howard, żona Briana. Dodatkowo Madeline i Brian zyskali nowego członka rodziny. Latem 2023 roku, w tajemnicy przed Brianem, Maciej został zaproszony do USA na ślub. Wtedy mężczyźni zobaczyli się pierwszy raz. - To był szok. Schodził z góry i spotkał mnie w kuchni. To było takie "znam cię, ale nie znam cię". Chwilę potrwało, zanim dotarło do niego, kim ja jestem. Fajne uczucie, fajny czas - opowiada Maciej.