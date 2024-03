Zaniedbania finansowe wobec hospicjów są wieloletnie. Od kwietnia będą zmiany

Dla nieuleczalnie chorych pacjentów pobyt w hospicjum to kwestia bezpieczeństwa i komfortu. Boją się bólu, cierpienia i śmierci. Od 1 kwietnia rząd znosi limity przyjęć do hospicjów, a także o 20 procent zwiększy wydatki na hospicja z budżetu.

- Pacjent, jeśli jest sam w domu, no to może się udusić tymi skrzepami, to po prostu tak wygląda - mówi Zofia Jędrzejowska. Szczęście w nieszczęściu, trafiła do hospicjum w Rzeszowie, zanim skończyły się limity. Dotychczas hospicja nie mogły przyjmować wszystkich potrzebujących.