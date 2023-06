Zamiast Krokodylka Tirka był premier Morawiecki. Rodzice oburzeni wykorzystaniem ich dzieci w kampanii

Było miło, pan premier Mateusz Morawiecki się uśmiechał, zachęcał do przybijania piątek i dzieci chętnie przybijały. Co prawda, uczniowie szkoły w Bezrzeczu spodziewali się spotkania z promującym bezpieczeństwo na drodze Krokodylkiem Tirkiem, ale skoro niespodziewanie wpadł zastępca Krokodylka, to i on mógł powiedzieć coś pouczającego i trafiającego do wyobraźni dzieci.