Zakończenie protestu rolników priorytetem rządu. We wtorek spotkanie premiera, wicepremierów i ministra

Wina rządu Morawieckiego wydaje się być oczywista, ale to rząd Tuska musi rozwiązać kryzys w rolnictwie i zakończyć protesty na niespotykaną skalę. Rolnicy nie chcą Zielonego Ładu i importu produktów z Ukrainy. Premier, wicepremierzy i minister rolnictwa będą o tym rozmawiać we wtorek rano.

Nerwy i emocje na przejściu granicznym, gdzie rolnicy przepuszczają zaledwie jedną ciężarówkę na godzinę, to już codzienność. We wtorek protest ma się jeszcze zaostrzyć. - Minęło 25 dni od strajku ostrzegawczego i naprawdę nad tymi ludźmi już nie idzie zapanować. Emocje sięgają szczytu(...) Żądamy zamknięcia granicy - podkreśla rolnik z gminy Namysłów Łukasz Smolarczyk.

Potrzeba dialogu

Protest to dziś problem polityków nowej koalicji, bo - po pierwsze - to oni idąc do wyborów przekonywali, że wiedzą, jak problem rozwiązać. Po drugie - to na nich spada dziś odpowiedzialność za sytuację chociażby na polsko-ukraińskiej granicy. - Przez długie lata ci, którzy byli na ulicy, nie byli traktowani w odpowiedni sposób - uważa wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Michał Kołodziejczak. - Jest gwarancja z naszej strony wypracowania wspólnego porozumienia, które musi być później realizowane przez rząd - dodaje.