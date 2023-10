Zachód zapewnia, że wsparcie dla Ukrainy nie ustanie

Atakując magazyny zboża i żywności Rosjanie chcą Ukrainę zagłodzić, a niszcząc elektrownie i linie energetyczne całkiem dosłownie zamrozić. O pomoc w przetrwaniu zimy Wołodymyr Zełenski prosił w środę w Brukseli. Usłyszał zapewnienie o nieprzerwanym wsparciu. Ale co ciekawe - na spotkaniu szefów resortów obrony państw NATO nie było ministra Błaszczaka.

Właśnie dlatego prezydent Wołodymyr Zełenski na spotkaniu ministrów obrony państw NATO w Brukseli przypominał, że o Ukrainie nie wolno zapominać, a dostawy broni i amunicji nie mogą zostać przerwane. - Terroryści, tacy jak Putin czy Hamas, starają się zniszczyć wolne i demokratyczne narody. Terroryści się nie zmienią, muszą po prostu przegrać. A to oznacza, że my musimy wygrać. Wymaga to cierpliwości, ale wymaga też stałego i ciągłego wsparcia. Potrzebujemy pomocy każdego dnia. Aby przetrwać zimę, a potem przegonić Rosję z ukraińskiej ziemi - podkreślał Zełenski.