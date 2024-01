Zabijali starsze kobiety, bo chcieli się wzbogacić. Pierwszej ofierze ukradli siedem złotych

Wyszukiwali samotnie mieszkające starsze kobiety, obserwowali ich zwyczaje, następnie włamywali się, okradali i zabijali. Policja ma dowody, że ofiarami dwóch młodych mężczyzn padły co najmniej dwie osoby - 75-latka i 82-latka. - Zgromadziliśmy bardzo mocny materiał dowodowy, który pozwolił nam na ustalenie i zatrzymanie sprawców - poinformował oficer operacyjny policji.

Według policji - zabili, bo chcieli się wzbogacić. Pierwszej ofierze ukradli siedem złotych, drugiej kilka tysiecy. - Śledztwo trochę trwało. Spowodowane to było długotrwałym i mozolnym zbieraniem dowodów - mówi Łukasz Gospodarek z Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim. - Nie mieliśmy tam zapisów monitoringu, nie mieliśmy zeznań świadków. Tam naprawdę to był bardzo ubogi materiał dowodowy - dodaje podinsp. Marcin Maludy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Sprawców udało się znaleźć dzięki analizie pozostawionych w pobliżu śladów butów i DNA w miejscach zbrodni. - To były bardzo skomplikowane pod względem wykrywczym sprawy - przyznaje oficer operacyjny policji.

Dalsze śledztwo

Kryminalistycy nie mają wątpliwości, że gdyby bandyci nie zostali zatrzymani - zabijaliby dalej. - Jeżeli oni dokonali tego czynu raz, to mogli polubić to, czego doświadczyli, i dlatego do tego wrócili - zaznacza doktor hab. Paweł Waszkiewicz z Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Niewykluczone zresztą, że ofiar młodych zabójców jest więcej. - Będziemy badać, czy ci dwaj młodzi mężczyźni nie są odpowiedzialni za potencjalne inne zabójstwa - podkreśla podinsp. Marcin Maludy. Policja analizuje kilka tajemniczych zgonów starszych osób w okolicy. Nie wyklucza ich ekshumacji.