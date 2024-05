- Unia Europejska powstała także po to, żeby gwarantować bezpieczeństwo - zaznacza wiceminister sprawiedliwości i kandydat Lewicy w wyborach do europarlamentu. - Mowa nienawiści prowadzi do takich sytuacji. Zarządzanie krajem poprzez konflikt, poprzez niszczenie słowne drugiej strony doprowadza do takich sytuacji - dodaje w kontekście ataku na Roberta Ficę wicemarszałek Sejmu i poseł Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.