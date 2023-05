Wypadek polskiego autokaru w Niemczech. Sześć osób ciężko rannych

Patrząc na zniszczony autokar, trudno uwierzyć, że nikt nie zginął. Ranne zostały wszystkie osoby podróżujące polskim autokarem. Sześć osób jest w stanie ciężkim i one w pierwszej kolejności trafiły do niemieckich szpitali. Te obrażenia to przede wzystkim złamania kończyn. Pozostali podróżni autokaru wydostali się na zewnątrz, wyskakując przez rozbite okna. Na miejscu lądował śmigłowiec pogotowia ratunkowego. Po południu zdecydowano, że wszystkie osoby jadące polskim autokarem trafią na obserwację i badania do trzech niemieckich szpitali. Jeszcze nie zdecydowano, czy poszkodowani wrócą do Polski, czy będą kontynuować podróż.