Wybory samorządowe sprawdzianem dla opozycji. Michał Wójcik: myślę, że będzie sukces

Premier podał termin wyborów samorządowych. Mają się one odbyć 7 kwietnia. Wygląda na to, że już zaczęła się walka o głosy. Dla koalicji demokratycznej to będzie weryfikacja poparcia z października. Politycy Klubu Parlamentarnego PiS chcą wierzyć, że kolejne miesiące przysporzą im wyborców.