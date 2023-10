Opozycja stoi przed szansą przejęcia władzy w Polsce. Najnowszy sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

czytaj dalej

Mija ostatni dzień na pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania lub dopisanie się do spisu wyborców. Zainteresowanie jest rekordowe. Chętnych jest tak wielu, że w niektórych urzędach tworzą sie kolejki. Przychodzą także ci, którzy chcą dopisać się do spisu wyborców. Choć można zrobić to przez internet, to są tacy, którzy wniosek wolą złożyć osobiście. Jeśli zaświadczenie o prawie do głosowania zgubimy, lub nie będziemy go mieć ze sobą w dniu wyborów, nie zagłosujemy.