Publiczne pieniądze w kampanii polityków PiS. "Polacy wiedzą, że to z ich podatków jest finansowane"

To zapewne tylko zbieg okoliczności, że minister rozwoju i technologii przechadzał się po łódzkich opuszczonych kamienicach w obecności fotoreporterów i obiecywał pieniądze na remonty, kiedy jest kandydatem PiS na posła w Łodzi.

- (Rządzący - przyp. red.) starają się pokazać jako dobrzy wujkowie, którzy na imieniny dadzą dziecku 50 złotych. My nie jesteśmy dziećmi, Polacy nie są dziećmi i wiedzą, że to z ich podatków jest finansowane - ocenia Jan Grabiec, poseł PO.

Z podatków została sfinansowana ostatnia podróż wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kalety do Londynu, gdzie spotkał się ze swoim brytyjskim odpowiednikiem, a także mieszkającymi w Wielkiej Brytanii Polakami. Sebastian Kaleta będzie kandydować z Warszawy, a Polonia głosuje właśnie na listę kandydatów do Sejmu z okręgu obejmującego Warszawę.

- Byłem jako przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, ale jako że byłem w Londynie, to skorzystałem z zaproszenia, aby uczestniczyć w pikniku Polonii - tłumaczy wiceminister.

"Takie są po prostu prawa życia"

Powody? TVP w rękach PiS stała się tubą propagandową rządu, rząd PiS rozdaje publiczne pieniądze samorządom, w których rządzi PiS. Dodatkowo to rządząca partia zorganizowało referendum razem z wyborami, dzięki czemu może prowadzić kampanię referendalną bez limitów finansowych. To także rząd PiS wydaje publiczne pieniądze na pikniki promujące program "Rodzina 800 plus".