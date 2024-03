Wuefista przez 30 lat potajemnie nagrywał uczennice, jak się przebierają. "Córka przeżywa to, i to bardzo"

Pojedynczo wejść do szatni i rozebrać się do naga - już samo polecenie wuefisty i trenera wydało się uczennicom szóstej klasy niestosowne. - (Mówił - przyp. red.), że mamy tu trzy stroje, że mamy je sobie ubrać nago. I który będzie dobry, to żeby położyć na bok - opowiada jedna z dziewczynek. - Weszłam, zamknęłam się, dziwnie były ułożone ławki. Zauważyłam, że w kartonowym pudełku była wyryta dziura i w tej dziurze była kamerka - opowiada druga dziewczynka.