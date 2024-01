Witold Koss stanie na czele Lasów Państwowych. "Nowy dyrektor wchodzi do stajni Augiasza"

Lasy Państwowe mają nowego szefa. To Witold Koss. Premier poświęcił mu ostatnio sporo czasu na swojej konferencji prasowej. Polacy mogą go jednak znać z widzenia, bo przed wyborami nie bał się głośno mówić o patologiach, które sam widział na co dzień.

Nazwisko szerzej nieznane, ale twarz może być znajoma. Witold Koss trzy miesiące temu zaryzykował karierę i przyjechał z kolegami leśnikami na wiec wyborczy ówczesnej opozycji opowiedzieć, jak im się pracuje w lasach. Teraz to on zostanie nowym dyrektorem Lasów Państwowych. - To dobry wybór. Musimy naprawdę wyciągnąć z lasów politykę i potrzebowaliśmy dyrektora, który będzie to rozumiał - zaznacza Paulina Hennig-Kloska, ministra klimatu i środowiska z Trzeciej Drogi. Łatwo mu nie będzie. - Nowy dyrektor wchodzi do stajni Augiasza. Niestety, Lasy Państwowe są w ogromnym kryzysie - podkreśla Marek Józefiak z Greenpeace Polska.

Za kryzys w ostatnich latach odpowiedzialny był Józef Kubica - partyjny agitator na czele instytucji, która ma miliardowe zyski i jedną piątą powierzchni kraju w zarządzaniu. - Myślę, że damy radę, że polska prawica pokaże teraz rzeczywiście wielką, wielką swoją moc - mówił w marcu 2023 roku. Dotychczasowy dyrektor Lasów Państwowych to śląski radny PiS i działacz Suwerennej Polski. Partia Zbigniewa Ziobry lasy zamieniła w partyjną skarbonkę, z której opłacano partyjne wydarzenia, przychylne media i kościelne organizacje. - Żenujący przykład tego, czym się stały Lasy Państwowe - uważa Adam Wajrak, przyrodnik i dziennikarz "Gazety Wyborczej".

04.04.2023 | Solidarna Polska chce bronić polskich lasów przed UE, a kto je obroni przed Solidarną Polską? Marzanna Zielińska | Fakty TVN

Inne spojrzenie

Były dyrektor na współpracę z obrońcami wycinanych lasów zapatrywał się tak. - Pokazujemy, co robimy. Różni tam eko-idioci czy pseudo-ekolodzy nie wytrącą nas z tego - mówił we wrześniu 2023 roku Józef Kubica. Jak na ten temat patrzy przyszły dyrektor? - Jesteśmy gotowi do osiągnięcia porozumienia z przyrodniczymi organizacjami pozarządowymi, bo więcej nas łączy, niż dzieli - zaznaczył 7 października 2023 roku Witold Koss.

- Oczekiwania wobec nowego szefostwa Lasów Państwowych są oczywiste i związane są przede wszystkim z wielką potrzebą autentycznej, społecznej kontroli, społecznego nadzoru nad tym, co dzieje się z naszymi lasami - ocenił Donald Tusk. To już zaczyna się dziać. Kierownictwo resortu środowiska pojechało do Białowieży. - Lasy Państwowe mogą faktycznie zacząć się inaczej komunikować, traktować podmiotowo lokalne społeczności, organizacje pozarządowe i dawać tę perspektywę, że faktycznie chcą chronić polską przyrodę - podkreśla Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska z Polski 2050. W przygotowaniu jest dokument o wstrzymaniu wycinki w najcenniejszych polskich lasach. - By faktycznie zacząć wdrażać to, o czym tyle mówimy, czyli nową politykę leśną - wyjaśnia Paulina Hennig-Kloska.

Źródło: Fakty TVN