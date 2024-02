Willa na dachu od lat nie może zostać zburzona. "Może powinna zostać zachowana"

W Jastrzębiu-Zdroju jest willa na dachu bloku. Wygląda jak stary statek kosmiczny, a teraz wygląda na to, że będzie rozebrana. Powstała niezgodnie z projektem. Spółdzielnia nie czeka na wyrok sądu. Tymczasem Paweł Mrozek, architekt i urbanista, uważa willę za wybitny symbol kiczu i dziadostwa Polski przełomu dziejów.

Na dachu bloku w Jastrzębiu-Zdroju stoi trzypiętrowa betonowa willa. Miała być spełnieniem marzeń prywatnego inwestora. Budowa jednak od dawna stoi, a marzenia zaczęły się sypać. - Może być zagrożeniem dla tych mieszkańców. No to nie będziemy czekać na wyrok, tylko będziemy robić wszystko, żeby tę nadbudowę rozebrać - podkreśla Michał Kula z Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkalnego w Wodzisławiu Śląskim.

Spółdzielnia ogłosiła przetarg i szuka chętnych - specjalistów od rzeczy niemożliwych. Co gorsza - na czas rozbiórki musi przesiedlić część mieszkańców bloku.

Budowa ruszyła legalnie w połowie lat dziewięćdziesiątych. Dość szybko jednak okazało się, że dom-marzenie powstaje niezgodnie z projektem. - Inwestor sobie z tego nic nie zrobił, dalej budował. Do 2011 roku. Wtedy nadzór budowlany wstrzymał roboty i w 2014 roku została wydana decyzja o nakazie rozbiórki - przekazuje Michał Kula.

"Wybitny" symbol kiczu

Ale jak rozebrać i poprawić resztę, kiedy zamknięte i spółdzielnia nie ma dostępu? - Sąd nakazał inwestorowi udostępnić nadbudowę. Oczywiście. on tego nie zrobił. Wystąpiliśmy również do sądu o eksmisję - zdradza Michał Kula.

Ta willa to dzieło jedyne w swoim rodzaju. - Dziwne, że ktoś chciał wybudować budynek na bloku, a nie na działce, gdzie mógł to zrobić za te same pieniądze, dużo piękniejszy, ładniejszy - komentuje Michał Kula.