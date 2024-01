czytaj dalej

Od tego, kto w listopadzie tego roku wygra bilet do Gabinetu Owalnego, będzie zależeć wszystko, w tym pomoc dla Ukrainy - mówił w "Faktach po Faktach" korespondent "Faktów TVN Marcin Wrona odnosząc się do wyborów prezydenckich w USA, które odbędą się w tym roku. Dziennikarze TVN i TVN24 rozmawiali o tym, co czeka nas w polityce międzynarodowej. Korespondent w Brukseli Maciej Sokołowski zauważył, że "nawet 4 miliardy obywateli idzie do wyborów w tym roku".