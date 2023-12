Wielka Brytania chce zmniejszyć imigrację. Nowe przepisy uderzają w wiele zawodów

Wyższa pensja tak naprawdę nie służy imigrantom

Do tej pory polski murarz czy elektryk, by dostać wizę pracowniczą, musiał z brytyjskim pracodawcą podpisać umowę na niecałe 26 tysięcy funtów rocznie i zebrać 70 punktów w systemie wizowym. Teraz trzeba uzgodnić o połowę wyższe zarobki, co w wielu przypadkach będzie nierealne. Pensja w wysokości 38 tysięcy 700 funtów w niektórych zawodach po prostu nie wchodzi w grę. Nie będzie też wolno ściągnąć więcej niż jednego członka rodziny. Co zaskakujące, ten przepis uderzy też w Brytyjczyków.