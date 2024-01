WHO podało wyniki najnowszch badań na temat skuteczności szczepień

czytaj dalej

Z byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau znowu płynie apel Europejskiego Stowarzyszenia Żydowskiego do światowych liderów, by zrobili wszystko, co w ich mocy, żeby nigdy więcej podobna zbrodnia nie miała miejsca. Wszystko to tuż przed Międzynarodowym Dniem Pamięci o Holokauście.