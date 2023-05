We Wrocławiu stanęła wieża (nie)widokowa. "Bardzo mi się podoba. Tylko, niestety, nic z niej nie widać"

- Wymyślają to mieszkańcy, liderzy społeczni i poddają pod głosowanie - wyjaśnia Marek Szempliński z Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. Wieża powstała w ramach budżetu obywatelskiego. - Projekt ten otrzymał ponad 5600 głosów od mieszkańców naszego osiedla, co pozwoliło mu na wygraną - wyjaśnia Robert Kunysz, autor projektu.

Wieża niewidokowa?

Wieża to odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne, chociaż pojawiają się głosy, że przydałyby się jej dwa piętra więcej. To jednak zwiększyłoby koszty, a wieża już kosztowała 350 tysięcy złotych, na co niektórzy też narzekają. - W sumie mi się podoba. Jest gdzie miło spędzić czas. Ja wiem, że tutaj ludzie narzekają, że to mało widokowe, ale myślę, że inna była tego rola - komentuje jedna z odwiedzających. Prawda jest taka, że autor rzeczywiście wcale nie miał na myśli wieży widokowej. - Jest to wieża obserwacyjna, służąca do obserwacji przyrody, całej flory i fauny, która jest bardzo bogata na tym terenie - wyjaśnia Robert Kunysz.