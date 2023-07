Warszawa będzie mieć prewencję suicydalną w szkołach. Tak zdecydowali sami warszawiacy

Tu głos nie należał do polityków czy urzędników. Zdecydowali mieszkańcy Warszawy. - 18 tysięcy głosów warszawiaków i warszawianek to jest niewątpliwie ogromny sukces - mówi Dominik Kuc z Fundacji GrowSpace.

Szymański jest ojcem czwórki dzieci i jedno z nich doświadcza kryzysu psychicznego. Aktywista wspomina, co usłyszał kiedyś od innych rodziców na prowadzonych przez siebie warsztatach: "wiem, że coś się dzieje z moim dzieckiem, ale nie wiem, jak zacząć tę rozmowę, aby uzyskać odpowiedź". Cykl szkoleń, którego pomysłodawcą jest Dominik Kuc, ma pomóc w zadaniu tego właściwego pytania, ale - jak słyszymy - ten projekt to kropla w morzu potrzeb.

Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym

W ubiegłym roku doszło do ponad dwóch tysięcy prób samobójczych dzieci i młodzieży. - Każda taka osoba, której możemy pomóc, zanim ta sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy, jest nie do przecenienia - zaznacza Katarzyna Pankiewicz, współautorka projektu "Pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży".

Mieszkańcy zgłaszają projekty i to mieszkańcy później decydują, na co przeznaczyć część budżetu miasta. - Idąc, jadąc po mieście, co chwilę napotykamy na jakieś inwestycje zgłoszone przez mieszkańców - zwraca uwagę Sylwia Betlej z Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Budżet obywatelski to nie tylko inwestycje. To także działania, które mogą uratować czyjeś życie.