W wielu miastach kampania wyborcza trwa. Politycy jeżdżą po Polsce i wspierają swoich kandydatów

Ten tydzień to ostatnia prosta przed drugą turą wyborów samorządowych. Tam, gdzie w niedzielę będzie głosowanie, trwa walka o każdy głos z pomocą tych, którzy rozstrzygnięcie mają już za sobą, albo tych, którzy polityczną moc przywożą z samej Warszawy.

- Z Gdańska przyjechałam wesprzeć prezydenta Fijołka - przyznała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, w rozmowie z mieszkańcem Rzeszowa. Prezydent Dulkiewicz, która wybory ma już za sobą, odwiedziła w poniedziałek Rzeszów. Tam razem z urzędującym prezydentem Rzeszowa, Konradem Fijołkiem, przekonywali do głosowania w najbliższą niedzielę.

"No to do boju"

- Apeluję o waszą mobilizację, kochane rzeszowianki, kochani rzeszowiacy, po to, żebyście nie przespali - mówiła Dulkiewicz. - No to do boju - zachęcał Fijołek. Konrada Fijołka w drugiej turze poparła też Trzecia Droga.

Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego też był w poniedziałek w Rzeszowie. - Deklaruję bardzo silną obecność wojska w województwie podkarpackim - powiedział Władysław Kosiniak Kamysz, minister obrony narodowej.

Kontrkandydatem Fijołka jest Waldemar Szumny, radny Prawa i Sprawiedliwości. - My rzeszowianie nie potrzebujemy polityków z Warszawy, z Gdańska, z centrali. Tutaj wybory są lokalne, miejscowe - stwierdził.

46 prezydentów miast będzie walczyć o reelekcję

Swojego fotela w najbliższą niedzielę będzie bronić aż 46 urzędujących prezydentów - tak jest w 60 miastach, w których 21 kwietnia odbędzie się druga tura wyborów. Między innymi we Wrocławiu, Poznaniu, Koszalinie, Suwałkach, Świdnicy czy Mysłowicach.

Ciekawe pojedynki rozegrają się też w Gliwicach, Krakowie i w Gdyni, gdzie nowy prezydent bądź prezydentka obejmie urząd po Wojciechu Szczurku, który po 26 latach urzędowania nie wszedł nawet do drugiej tury.

Kandydata na prezydenta Krakowa w weekend poparł Rafał Trzaskowski, a w poniedziałek lider Polskiego Stronnictwa Ludowego. - Trzymam kciuki, proszę państwa o głosy, bo to jest sytuacja, w której decydujemy na 5 lat - mówi Kosiniak-Kamysz.

Szef badań exit poll Ipsos: najlepsze wyniki sondażowe w historii wyborów samorządowych TVN24

Aleksander Miszalski w drugiej turze zmierzy się z Łukaszem Gibałą, kiedyś posłem, dziś radnym i przedsiębiorcą. Gibała nie kandyduje z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, ani z żadnej innej partii. Jest kandydatem niezależnym. Gibałę poparł w poniedziałek Jerzy Sadowski, krakowski kardiochirurg. - Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że pan profesor będzie moim doradcą - zapowiedział Gibała. - Wierzę, że wspólnie, panie profesorze, sprawimy, że Kraków będzie miastem ludzi zdrowych - dodał.

W niektórych miastach koalicjanci się popierają, w innych ze sobą rywalizują

We Wrocławiu pojedynek rozgrywa się w ramach koalicji rządowej. Prezydenta Jacka Sutryka poparł jeszcze przed pierwszą turą Donald Tusk. Natomiast Izabelę Bodnar - Szymon Hołownia i Trzecia Droga.

Inaczej jest jednak w samym Poznaniu. Tam Trzecia Droga poparła prezydenta Jacka Jaśkowiaka w walce z kandydatem Zjednoczonej Prawicy. - To jest odpowiedzialność odpowiedzialnych polityków - komentuje Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania ubiegający się o reelekcję z Koalicji Obywatelskiej.

W Mysłowicach z kolei obecny prezydent, Dariusz Wójtowicz, który w poniedziałek rozdawał żurek i robił sobie z mieszkańcami zdjęcia, powalczy z kandydatką Koalicji Obywatelskiej, którą jest Dorota Konieczny-Simela. W niedzielę wsparła ją marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Źródło: Fakty TVN