W trzynaście lat okradli kilkadziesiąt plebanii. Policja zatrzymała gang złodziei

Wykorzystywali to, że na plebanii nikogo nie było. Jeden obserwował otoczenie, dwóch plądrowało pomieszczenia. W podobny sposób okradli co najmniej kilkadziesiąt plebanii w całym kraju. W jednej z nich, w Dąbrowie Zielonej koło Częstochowy, pracował ksiądz Zbigniew Heluszka. - Był to czas akurat po wizycie duszpasterskiej, czyli po kolędzie. Były zbierane pieniądze na remont kościoła, głównie to miały być pieniądze przeznaczone na remont ołtarza - opowiada Zbigniew Heluszka, który był wikarym w parafii w Dąbrowie Górniczej. Pieniądze od wiernych przepadły. Teraz wiadomo, do kogo trafiły.