W Polsce w zastraszającym tempie spada dzietność. Tak źle nie było nigdy

Program Rodzina 500 plus był jednym z najważniejszych pomysłów na zwycięską kampanię PiS osiem lat temu. Na pewno zmienił na lepsze życie bardzo wielu rodzin. Jednak jego podstawowym celem było to, by rodziło się więcej dzieci. Nie udało się tego osiągnąć. W ubiegłym roku urodziło się najmniej dzieci od zakończenia II wojny światowej.

Główny Urząd Statystyczny w pesymistycznej prognozie zakłada, że za około 40 lat będzie nas o 11 milionów mniej. - 2023 rok: 272 tysiące urodzeń żywych. To była najniższa liczba urodzeń zanotowana w całym okresie powojennym - donosi Anna Wysocka z Departamentu Badań Demograficznych GUS. To nie tylko strach po antyaborcyjnym wyroku trybunału Julii Przyłębskiej. Pandemia i wojna też miały wpływ na odkładanie macierzyństwa.

Czekając na efekty

- Dla pracujących kobiet zdecydowanie ważniejszy jest dostęp do wysokiej jakości usług opiekuńczo-wychowawczych. Dla tych osób, które pochodzą z trochę uboższych środowisk środowisk, ważniejsze są oczywiście bodźce materialne - mówi profesor Piotr Szukalski z Katedry Socjologii Struktur i Zmian Społecznych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. To wymaga współpracy różnych ministerstw. - Przygotowujemy program "Aktywny Rodzic" i ten program jest odpowiedzią na te obawy rodziców, w jaki sposób zabezpieczymy opiekę nad naszym małym dzieckiem - zaznacza Aleksandra Gajewska.

Do końca roku resort rodziny obiecuje uruchomić tak zwane babciowe. 1500 złotych dla matki, która wraca do pracy, a środki przeznacza na opłacenie żłobka, pracy niani albo babci właśnie, jeśli ta zdecyduje się na opiekę nad wnukiem. Resort poprawia program "Maluch", który ma zwiększyć dostępność żłobków. Od czerwca Ministerstwo Zdrowia dofinansuje zabiegi in vitro. Znieczulenie ma być dostępne dla każdej rodzącej. Ma się zwiększyć dostępność badań prenatalnych. - To są te elementy, które trochę zwiększą poczucie bezpieczeństwa i dzięki temu faktycznie ta dzietność w Polsce się odbije - twierdzi profesor Agnieszka Chłoń-Domińczak, dyrektorka Instytutu Statystyki i Demografii SGH. Na efekt trzeba będzie poczekać.