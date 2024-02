W Polsce przybywa kradzieży sklepowych. "Kradną z powodów podstawowych, życiowych"

Kiedyś właściwie nie dochodziło do kradzieży masła czy nabiału. Dziś jest to coraz powszechniejsze. Liczba kradzieży w sklepach wzrosła o jedną czwartą w porównaniu z 2022 rokiem i aż o 60 procent w porównaniu z 2021 rokiem.

Skala sklepowych kradzieży przeraża. Pracownicy sklepów mówią, że tak źle nie było nigdy. - Kradzieże są na bardzo dużą skalę. To są nawet owoce, to są jabłka, pomarańcze, serki, masła - wylicza Nina Herter, sprzedawczyni w sklepie spożywczym.

Kiedyś złodzieje sklepowi mieli głównie od 20 do 40 lat. Teraz duża część z nich to nastolatkowie i seniorzy. Wielu przyłapanych na gorącym uczynku za powód kradzieży podaje po prostu głód. - Kradną z powodów podstawowych, życiowych. Po prostu nie mają co jeść - mówi doktor Leszek Mellibruda, psycholog społeczny. - Jest to oznaka pewnego rodzaju ubóstwa. To jest bardzo zły sygnał. Druga sprawa to dobra żywnościowe zdrożały w ostatnim okresie najbardziej - dodaje doktor Sławomir Dudek, prezes Instytutu Finansów Publicznych na SGH.