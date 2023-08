W Polsce jest zbyt dużo cesarek i to świadczy o problemach. "Jesteśmy w czołówce światowej"

W liczbie cesarskich cięć Polska jest w światowej czołówce. Gdy nie ma gwarancji znieczulenia, cesarka może wydawać się lepszym rozwiązaniem. Szpitale, które robią średnio najwięcej cesarskich cięć w kraju, to jednocześnie szpitale, gdzie wykonuje się zero lub skrajnie mało znieczuleń do porodów naturalnych.

- Mamy za dużo cięć cesarskich, jesteśmy w czołówce światowej - mówi doktor Wojciech Puzyna, lekarz położnik i dyrektor Szpitala Specjalistycznego Świętej Zofii w Warszawie.

Co drugi poród w Polsce kończy się cesarskim cięciem, ale większość porodówek w Polsce jest jeszcze wyżej tej średniej krajowej. Cesarek powinno być znacznie mniej. Cesarki są ważne i potrzebne. Wskazaniem do nich jest zagrożenie zdrowia lub życia matki lub dziecka oraz choroby matki. - Kiedy choroba, która występuje u ciężarnej, mogłaby ulec pogorszeniu - wyjaśnia doktor Maciej Socha, kierownik Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, Szpital świętego Wojciecha w Gdańsku.

Wiele Polek nie ma szans rodzić w przyjaznym miejscu, zgodnie z nowoczesnymi standardami. - Dużo kobiet narzeka na to, że są źle traktowane. Ciągle mamy problem z przemocą położniczą, kobiety są wyśmiewane w porodzie, są źle traktowane, krzyczy się na nie, straszy się je, czasami się używa wręcz siły fizycznej - podkreśla Joanna Pietrusiewicz z Fundacji "Rodzić po ludzku". Kobiety też boją się bólu, który towarzyszy porodom fizjologicznym, bo Polki rodzą w bólu. Znieczulenie do porodu naturalnego to w Polsce fikcja. W 2022 roku blisko 90 procent kobiet rodziło bez znieczulenia. Trauma porodu naturalnego bez znieczulenia może spowodować, że kobiety dochodzą do takich wniosków. - Wszyscy mówili, że poród siłami natury to nic lepszego nie może spotkać i kobiety, i dziecka. Gdybym teraz mogła cofnąć czas, to raczej zdecydowałabym się na cesarkę. Postarałabym się zrobić wszystko, żeby tą cesarkę mieć wykonaną - zapewnia Anna.

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie dostępu do znieczulenia przy porodzie Katarzyna Górniak/Fakty TVN

Masa problemów

Gdy nie ma gwarancji znieczulenia, cesarka może wydawać się lepszym rozwiązaniem. - Jeżeli znieczulenia są mało dostępne, a poród boli, to przed bólem uciekam - wyjaśnia doktor Wojciech Puzyna. Szpitale, które robią średnio najwięcej cesarskich cięć w kraju, to jednocześnie szpitale, gdzie wykonuje się zero lub skrajnie mało znieczuleń do porodów naturalnych. Ta zależność jest prosta i dotyczy praktycznie każdego z tych szpitali. Co więcej, są to praktycznie wyłącznie szpitale w małych miejscowościach. - Część z lekarzy bardzo chętnie przyczyni się z kolei do opinii na przykład ortopedy czy też urologa, neurochirurga, kogokolwiek ze specjalistów, dlatego że wiedzą, że nie są w stanie pacjentce zaoferować dobrego porodu - przyznaje doktor Maciej Socha.

Dobry poród to podstawa. Cesarek może być mniej dopiero, gdy więcej dostaną kobiety. - Jeżeli wyjdziemy naprzeciw im i zminimalizujemy ich obawy, na przykład o ten ból porodowy, to pacjentki wolą rodzić drogami natury - jest zdania Patrycja Klaman, położna koordynująca Oddział Położniczo-Ginekologiczny w Szpitalu świętego Wojciecha w Gdańsku.

Źródło: Fakty TVN