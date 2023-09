W Polsce brakuje holterów. Jest luksusem, a powinien być standardem w leczeniu nadciśnienia

We współczesnej medycynie badanie holterem to standard. U nas najpierw jest wizyta u lekarza POZ i skierowanie do kardiologa, a po kolejnym skierowaniu oczekiwanie w długiej kolejce, bo holterów brakuje. 11 milionów Polaków ma nadciśnienie.

Holter do mierzenia ciśnienia jest w Polsce cały czas luksusem, choć już dawno powinien być standardem. Tym bardziej, że według najnowszych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego mierzenie ciśnienia w gabinecie lekarskim już nie wystarcza. Trzeba pacjentowi mierzyć ciśnienie też w domu. Najlepiej przez całą dobę, kiedy jest w pracy, kiedy kieruje samochodem i kiedy śpi. Do tego potrzebny jest właśnie holter.

Na razie to jest jednak luksus, z którego mogą korzystać na przykład pacjenci Instytutu Kardiologii w Warszawie. Grzegorz Nasiadka jest jednym z nich. Niedawno przeszedł udar i dlatego musiał mieć założony holter. Będzie z nim chodził przez całą dobę. Co kwadrans urządzenie zmierzy mu ciśnienie. - Zostałem skierowany do dalszej diagnostyki, już kardiologicznej. Miałem historię trzech lekarzy i pani doktor jest trzecim lekarzem-kardiologiem, który szerzej się zainteresował tą diagnostyką i przyczyną nadciśnienia, które mogło być przyczyną udaru - mówi Grzegorz Nasiadka.

Towar luksusowy

W Polsce na nadciśnienie tętnicze cierpi aż jedenaście milionów ludzi, a zatem co trzeci dorosły Polak, z czego połowa o tym nie wie. Nierozpoznane nadciśnienie niszczy narządy wewnętrzne - wszystkie po kolei: serce, nerki, płuca i oczy. Doprowadza do udarów i miażdżycy. W rozpoznaniu choroby pomógłby właśnie łatwo dostępny holter.

- Pacjent, który zgłasza się do lekarza rodzinnego, może wykonać sobie całodobowo rejestrację ciśnienia tętniczego dopiero wtedy, kiedy uzyska skierowanie do kardiologa. Oczywiście pod warunkiem, że kardiolog będzie w tym czasie dysponował aparatem do całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego - tłumaczy profesor Andrzej Januszewicz, kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego, Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie. Pod warunkiem, że lekarz rodzinny w ogóle uzna, że badanie metodą holtera jest wskazane. - Nie każda poradnia lekarza rodzinnego dysponuje holterem ciśnieniowym. Dysponują nią poradnie, które realizują ścieżkę kardiologiczną opieki koordynowanej. No i nasza właśnie przychodnia taką ścieżkę realizuje - podkreśla Adam Boruch, specjalista medycyny rodzinnej, przychodnia "Alma Med" w Boćkach. Takie gabinety to jednak wciąż mniejszość.

