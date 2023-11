W lesie na Dolnym Śląsku policja wykopała liczne skrytki z bronią. Miały należeć do przestępców

czytaj dalej

Zainfekowali polski system. Stali się grupą trzymającą władzę w sądownictwie, która doprowadziła do olbrzymiego chaosu, do tego, że awanse sędziowskie otrzymywali ludzie władzy, a nie niezawiśli sędziowie. I to jest grzech pierworodny - mówił w "Faktach po Faktach" o politykach PiS poseł KO Borys Budka.