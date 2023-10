W kibucu doszło do rzezi. "Zapanował chaos. Weszło tu z dwustu bojowników Hamasu"

Słońce wzeszło o 6:38. To miała być kolejna spokojna sobota. Był siódmy października. Od Strefy Gazy zbliżało się jednak śmiertelne zagrożenie. Kiedy terroryści z Hamasu weszli do kibucu, mieszkańcy byli zupełnie zaskoczeni. Kibuc Nir Oz praktycznie graniczy ze Strefą Gazy. Mieszkało w nim czterysta osób. Jedyne zagrożenie, z którym do tej pory jego mieszkańcy musieli się mierzyć, to ataki rakietowe. Tym razem było inaczej. - Zapanował chaos. Weszło tu z dwustu bojowników Hamasu. Ludzie próbowali uciekać. Chowali się w schronach w swoich domach - opowiada Szachar Butler, mieszkaniec Nir Oz.