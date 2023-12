Ukraińscy lekarze wyciągnęli pocisk z serca żołnierza. Pacjent jest cały i zdrowy

Jak to się stało, że kula nie roztrzaskała serca? Być może pocisk uderzył obok serca i dostał się do niego z krwią - podejrzewa profesor Piotr Suwalski, kierownik Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii Państwowego Instytutu Medycznego w Warszawie, który profesora Tudorowa z Kijowa zna osobiście.

- Muszę wyrazić ogromne uznanie zarówno dla zespołu pana profesora i bardzo inteligentnej operacji, ale również dla całego zespołu - i to pewnie niejednego zespołu - który bezpośrednio na pierwszej linii ratował tego żołnierza, utrzymał go przy życiu - mówi Suwalski.

"Musiał to być na pewno zdrowy człowiek"

Gdyby żołnierz operowany w Kijowie na polu walki otrzymał postrzał w lewą komorę serca, to by tego nie przeżył i nie pomogłaby nawet szybka akcja ratownicza. W lewej komorze utrzymuje się wysokie ciśnienie, które rozerwałoby narząd. Natomiast postrzał w prawą komorę, gdzie ciśnienie jest zdecydowanie niższe, daje minimalne szanse na przeżycie, bo serce to niezwykły organ, który sam się ratuje. Krew z rany potrafi podnieść ciśnienie w worku osierdziowym i zatamować krwotok.