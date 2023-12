Ukraina odpowiedziała na rosyjski atak. Na cztery obwody spadł grad dronów

Na cztery rosyjskie obwody spadł grad dronów - to odpowiedź Ukrainy na piątkowy zmasowany ostrzał. Jednym z ukraińskich celów była fabryka produkująca elementy do rakiet Iskander. W piątkowym ataku ucierpiało 120 ukraińskich miejscowości. Sekretarz Generalny ONZ mówi o pogwałceniu międzynarodowego prawa humanitarnego.

Ukraińskie rakiety i drony uderzyły w sobotę w kilka rosyjskich miast. Rosjanie twierdzą, że w Biełgorodzie zginęło kilkanaście osób, w tym dwoje dzieci. Ukraińcy zapewniają, że zaatakowali obiekty wojskowe. W Briańsku celem były zakłady produkujące elementy do rakiet Iskander. To miała być odpowiedź na piątkowe zmasowane rosyjskie uderzenie - między innymi na szpital położniczy w Dnieprze. Szybka akcja personelu uratowała życie noworodków i ich mam.

Rosjanie wysłali na domy, przedszkola, sklepy, magazyny i biurowce niemal wszystko, co mieli do dyspozycji. Atakowali cywilów pociskami hipersonicznymi Kindżał z myśliwców, rakietami samosterującymi z bombowców i dronami. Większość udało się zestrzelić, ale nie wszystkie. - Mam wrażenie, że te ataki na ukraińskie miasta były po części terrorystyczne. Na przykład we Lwowie zaatakowano teren dawnych zakładów remontowych broni pancernej, o których wszyscy wiedzą, że od lutego one są już opuszczone - mówi Jarosław Wolski z Akademii Marynarki Wojennej.