Jedyny oddział położniczy w Donbasie wciąż działa. Od początku roku urodziło się tam blisko 800 dzieci

Prawo i Sprawiedliwość obiecuje gruszki na wierzbie po wyborach. Po wyborach to PiS już nie będzie miało nic do powiedzenia, więc jeśli traktują poważnie swoje obietnice, to powinni wprowadzić waloryzację 500 plus jak najszybciej - oceniła w "Faktach po Faktach" posłanka Lewicy Magdalena Biejat, odnosząc się do zapowiedzianego przez Jarosława Kaczyńskiego podniesienia świadczenia do 800 złotych od nowego roku. - Mówimy bardzo jasno: panie pośle Kaczyński - nie ma 1 stycznia, nie ma w przyszłym roku, jest tu i teraz - komentował poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński.