Uchwała w sprawie Trybunału Konstytucyjnego "nikogo nie satysfakcjonuje, ale to krok w dobrym kierunku"

Nocne wystąpienie prezes Trybunału Konstytucyjnego to odpowiedź na uchwałę, którą w środę przyjął Sejm. Posłowie stwierdzili w niej, że dublerzy nie są sędziami, a Julia Przyłębska kieruje Trybunałem bezprawnie. Sejm zaapelował do sędziów o rezygnację.

Uchwała Sejmu w żaden sposób nie zmusi jednak dublerów do odejścia. Dlatego pojawia się pytanie: po co ją przyjmować? - Uchwała w sposób formalny opisuje sytuację, jaką mamy w Trybunale Konstytucyjnym - zaznacza wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. - Nie możemy mówić, że jest bezzębna. Uchwała wskazuje pewne zasady i kierunki działań - dodaje Paweł Śliz, poseł Trzeciej Drogi.

PiS szykuje własne uchwały w obronie Trybunału Konstytucyjnego, ale one w Sejmie przepadną. - To jest bezprawie, a nawet zamach - mówi Antoni Macierewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości. - PiS broni w ten sposób swoich ludzi i bałaganu, które samo stworzyło - słychać w Sejmie z ław koalicji. - To wy zablokowaliście Trybunał, zniszczyliście Trybunał, a my go naprawimy - mówił posłom opozycji Mirosław Suchoń, poseł Trzeciej Drogi.