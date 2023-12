Trwa kryzys na granicy. "Spotykamy coraz więcej ludzi bardzo głęboko poranionych"

Politycy przestali jeździć na polsko-białoruską granicę i fotografować się przy zaporze. PiS nie straszy już falą migrantów ze wschodu, ale to nie znaczy, że problemu nie ma. Jak podkreślają aktywiści, polską granicę wciąż próbują nielegalnie przekraczać migranci. Dlatego organizacje apelują do nowego rządu o zapewnienie ludzkiego i godnego traktowania tych osób.

Według aktywistów spokój przy zaporze na polsko-białoruskiej granicy jest tylko pozorny i to, co się tam dzieje dzieje, wymaga nowych zasad. Także nowy rząd zapowiada zmiany. - Ta zapora nie spełnia swoich funkcji - podkreśla Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Sytuacją sprowokowaną przez reżim Łukaszenki zajmie się teraz nowy szef MSWiA. Zapowiada audyt z działania zapory i funkcjonowania Straży Granicznej. - Żeby to nie było tak, że potrzeba funkcjonariuszy służb, żeby pilnować bariery. Nie, to bariera miała sama w sobie stanowić tamę dla nielegalnej imigracji - zwraca uwagę Kierwiński.

Apel do nowego rzadu

Do nowego rządu apelują także polskie i zagraniczne organizacje, pomagające imigrantom na granicy. - Wiemy już o 57 osobach, które straciły życie od początku kryzysu humanitarnego na polsko-białoruskiej granicy i bardzo byśmy chcieli, żeby nie było już 58. ofiary tego kryzysu - mówi Marianna Wartecka z Fundacji Ocalenie. - Wzywamy polski rząd, by każdemu, kto próbuje przedostać się do Unii Europejskiej, zapewnił ludzkie i godne traktowanie, z szacunkiem, na jaki zasługuje każdy człowiek - dodaje Andreas Spaett, szef zespołu Lekarzy bez Granic w Polsce.

Daleko od Warszawy te zapowiedzi na razie niczego jednak nie zmieniają. - Ja bym bardzo chciała, żebyśmy my tu nie były potrzebne i nie wyręczały państwa, bo to, co my robimy, to jest zadanie państwa - mówi Chrzanowska.