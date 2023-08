czytaj dalej

Kilkaset tysięcy osób, czyli wszyscy, którzy mają dostęp do portalu gabinet.gov.pl, ma też dostęp do informacji o wszystkich lekach kiedykolwiek nam przepisanych. Czyli mogą wiedzieć wszystko o naszym zdrowiu. My nigdy nie będziemy wiedzieli, że ktoś to sprawdzał.