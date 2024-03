czytaj dalej

Sędzia Maciej Nawacki to prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie, a sędzia Michał Lasota to prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie. Decyzją ministra sprawiedliwości Adama Bodnara zostali zawieszeni w pełnieniu tych funkcji. Jednocześnie minister uruchomił procedurę ich odwoływania. W komunikatach resort sprawiedliwości tłumaczy, że to między innymi przez działania Lasoty i Nawackiego wobec sędziego Pawła Juszczyszyna. Maciej Nawacki jest jednocześnie członkiem KRS, a Michał Lasota - zastępcą rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych.