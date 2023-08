Ten lek jest często ostatnią szansą dla chorych na nowotwór. Dlaczego wciąż nie jest refundowany?

Stanisława Sus już trzy lata walczy z nowotworem piersi. Ma już przerzuty w węzłach chłonnych nad obojczykiem i pod pachą, w płucach i w mózgu. Dotychczasowe leczenie nie pomogło. Ostatnia deska ratunku to lek: trastuzumab derukstekan. Koszt jednej dawki to 60 tysięcy złotych. - Dawka tego leku jest bardzo droga. Nawet zastanawialiśmy się nad komercyjnym kupieniem tego leku - mówi Stanisława Sus. Pani Stanisława zrezygnowała, bo kolejne dawki - każdą po 60 tysięcy - musiałaby przyjmować co trzy tygodnie. Kosztowałoby to fortunę. Ze skutecznego leczenia musiała też zrezygnować Nadia Idaszewska z Poznania. W jej przypadku jedna dawka to ponad 30 tysięcy złotych. - To są pieniądze, których ja nie jestem w stanie zarobić, choćbym nie wiem, jaki miała super zawód, i nie jestem w stanie co trzy tygodnie przeznaczać 34 tysięcy złotych na kolejną dawkę - przyznaje pani Nadia.