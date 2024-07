Tak zwana pigułka gwałtu stosowana jest już także w plastrach

To bardzo niebezpieczne, bo można nie zauważyć, że w tańcu ktoś przylepił nam plaster. Organizm może wchłonąć substancję odurzającą przez skórę.

- Ostatni obrazek, jaki pamiętam, to to, że gdzieś się rozstajemy i później mam totalny blackout - wspomina ofiara gwałtu i bohaterka reportażu w TVN24 GO, która poszła z koleżankami potańczyć w nocnym klubie. Padła ofiarą zgwałcenia przez mężczyznę, którego w ogóle nie pamięta.