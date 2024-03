czytaj dalej

To decyzja o historycznej randze. Francja wpisuje prawo do aborcji do swojej konstytucji. Mimo pierwotnego oporu prawicy - miażdżąca większość parlamentu uznała, że prawo do przerywania ciąży to podstawowe prawo człowieka. W ten sposób francuska klasa polityczna reaguje na walkę z aborcją, która nasila się między innymi w Stanach Zjednoczonych. Francuzi liczą na to, że inne kraje pójdą ich śladem.