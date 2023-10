Tak wygląda polska nauka za czasów Czarnka. "Widać wyraźną pauperyzację środowiska akademickiego"

Minister edukacji i nauki w najbliższych dniach ma rozdać uczelniom czeki. Na w sumie 300 milionów złotych. Na razie na tekturze. - Na pewno w tej chwili obserwujemy wyraźny spadek, jeśli chodzi o nakłady na szkolnictwo wyższe i wyraźną pauperyzację środowiska akademickiego - twierdzi Aneta Trojanowska, wiceprezeska Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dofinansowania potrzebuje też rozdzielające granty wśród naukowców Narodowe Centrum Nauki, które - wbrew protestom - minister Czarnek chciałby jeśli nie zlikwidować, to przynajmniej gruntownie zreformować, aby pieniądze "przeznaczyć na odkrywanie prawdy". - Badania, które będą prowadzone, będą prowadzone w tematach takich, które wydają się być wygodne dla władzy, a skoro wydają się być wygodne dla władzy, to niekoniecznie są wolne - ostrzega dr hab. Magdalena Musiał-Karg, prodziekan do spraw badań i rozwoju na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.

"Dramatyczne, destrukcyjne"

Jak minister rozumie "prawdę", to pokazał, atakując prof. Barbarę Engelking z Centrum Badań nad Zagładą Żydów w Polskiej Akademii Nauk. Zaatakował ją za wnioski z jej badań na temat roli niektórych Polaków w trakcie zagłady. - Ja nie będę finansował na większą skalę instytutu, który utrzymuje tego rodzaju ludzi, którzy po prostu obrażają Polaków - przekazał Czarnek na antenie TVP. - Bardzo ważne jest, żeby móc zachować pełną autonomię uczelni, uczelnię jako taką oazę wolności słowa, wymiany poglądów - podkreśla dr Bianka Siwińska, prezeska Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy", redaktorka naczelna magazynu edukacyjnego "Perspektywy". - Coraz częściej osoby z uczelni wyższych stawiają pytanie, czy to jest moje miejsce i te osoby zaczynają odchodzić. To jest coś, co jest dramatyczne, destrukcyjne. Nie tylko uderza w uczelnie, ale w istocie trochę później uderzy w to, jaka jest gospodarka, jakie jest społeczeństwo - mówi dr hab. Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.