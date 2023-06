Tadeusz Rydzyk wywołał kontrowersję, tłumacząc, dlaczego jest wojna w Ukrainie

Każdy wie, co w Ukrainie się dzieje. Nie każdy rozumie - dlaczego. W niedzielę Tadeusz Rydzyk wyjaśnił to tak. - Na Ukrainie, czy w innych stronach świata, jest wojna, bo ci ludzie nie wierzą w Boga, bo ci ludzie bez Boga idą w kierunku szatana - tłumaczył Tadeusz Rydzyk. Te słowa skierowane były do dzieci, które przyjechały na pielgrzymkę na Jasną Górę. - Wykorzystywanie religii do budowania nienawiści - zarówno do Ukraińców, jak i do innych uchodźców - jest po prostu obrzydliwe i nieetyczne - podkreśla Janina Ochojska, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej.